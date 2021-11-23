Легендарный футболист Марадона был похоронен без сердца

Врач, писатель и журналист Нельсон Кастро рассказал, что легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона был похоронен без сердца, передает «Газета.ру».

По информации Кастро, группа фанатов клуба «Химнасия Ла-Плата» хотела извлечь сердце Марадоны. Когда это стало известно, врачи перед похоронами извлекли орган из тела экс-игрока.

Кроме того, сердце было необходимо для определения причины смерти аргентинца.

«Сердце Марадоны весило полкилограмма, оно было очень большим. Обычно сердце весит 300 граммов. Пускай он и был спортсменом, а у них обычно сердце больше, чем у других, тут причина была не только в этом. Дело было в сердечной недостаточности», – сказал Кастро.

Марадона умер 25 ноября 2020 года.