Гарет Саутгейт остается у руля сборной Англии минимум до декабря 2024 года. Специалист и федерация футбола страны решили продлить уже имеющееся соглашение. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Sky Sports.

Отметим, предыдущее соглашение специалиста истекало после Чемпионата мира в Катаре в следующем году. Однако Саутгейт и его помощник Стив Холланд приняли предложение федерации о продлении контракта.

«Я рад, что Стив и я смогли продлить наше пребывание на своих должностях. Для меня остается невероятной привилегией возглавлять эту команду. Перед нами открыта прекрасная возможность, и я знаю, что все фанаты очень рады тому, чего эта команда может достичь в будущем», — заявил Саутгейт.