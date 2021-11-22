В Нахчыване проведены учения спецназа Отдельной общевойсковой армии



В Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные тактико-специальные учения.

За учениями подразделений специального назначения, в которых отрабатывались навыки борьбы с терроризмом, наблюдали командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции, сообщили в пресс-службе Минобороны.

В рамках учений, подразделения специального назначения провели антитеррористическую операцию с целью захвата лидера террористической группировки, а также обнаружения и уничтожения складов с боеприпасами.

При поддержке с воздуха спецназовцы вошли в здание, где укрывались террористы.

В ходе операции террористы были обезврежены. Глава группировки был захвачен при попытке бегства.

После окончании учений состоялась церемония награждения военнослужащих.