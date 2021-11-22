Российские миротворцы круглосуточно обеспечивают контроль обстановки в Карабахе

Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах, расположенных в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением режима прекращения огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях предотвращения возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости проводится их досмотр», — сказал представитель российского миротворческого контингента Дмитрий Лычкин.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

В ходе несения службы российские военнослужащие миротворческого контингента экипированы в костюмы «Ратник». Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.