Скончался генерал-майор запаса ВС Азербайджана

Генерал-майор запаса Александр Петрович Васяк, много лет прослуживший в Вооруженных Силах Азербайджана на различных должностях, скончался от продолжительной болезни.

В 1992 году А.Васяк в составе Вооруженных сил Азербайджана принимал участие в успешной операции в Агдере, напоминает «Репорт».

В свое время он занимал должность начальника Оперативного управления Минобороны и работал в Военно-научном центре. А.Васяк, проживавший в Украине после ухода в запас, был вызван в Баку новым министром Закиром Гасановым и назначен начальником отдела Управления внутренней безопасности Министерства обороны.