Ибрагимовичу покорился еще один рекорд

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович стал самым возрастным игроком, которому удалось оформить дубль в матче итальянской Серии А, передает «Газета.Ru».

Ибрагимович дважды отличился в матче против «Фиорентины». Швед отметился этим достижением в возрасте 40 лет и 48 дней.

«Милан» уступил «фиалкам» со счетом 3:4. В турнирной таблице чемпионата Италии «Милан» занимает второе место, набрав 32 очка.

Летом 2016 года Златан перешел в «Манчестер Юнайтед». В составе «красных дьяволов» стал победителем Лиги Европы, обладателем Кубка лиги и Суперкубка Англии. В марте 2018 года «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с футболистом, после чего Ибрагимович перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» выступающий в MLS. В январе 2020 года Златан вернулся в «Милан».