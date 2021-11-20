Погиб армянский военнослужащий-контрактник

Военнослужащий-контрактник одной из воинских частей, дислоцированных в Гегаркуникской области Армении, скончался, по предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием. Об этом Sputnik Армения в субботу сообщили в министерстве обороны страны.

«15 ноября в Чамбараке военнослужащий получил ранение, по предварительным данным, в результате нарушения правил обращения с оружием. Он был доставлен в больницу», — сказали в министерстве.

Врачам, однако, не удалось спасти раненого, 16 ноября солдат скончался.