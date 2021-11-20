В Латвии пройдут военные учения стран НАТО и Балтии «Winter Shield 2021»

В Латвии пройдут военные учения с участием вооруженных сил Латвии, Литвы и военных НАТО. Маневры под названием «Winter Shield 2021» состоятся с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на минобороны Латвии.

В латвийском оборонном ведомстве отметили, что основная цель совместных маневров — это тренировка и совершенствование боевых возможностей объединений, а также взаимного сотрудничества вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона.

«Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии», — говорится в сообщении минобороны Латвии.