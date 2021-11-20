Избран новый президент Федерации фехтования Азербайджана

Состоялось общее собрание федерации фехтования Азербайджана.

Встреча состоялась в административном здании министерства молодежи и спорта, сообщает Report.

В мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, вице-президент Национального Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, президент Федерации фехтования Азербайджана Микаил Джаббаров, официальные лица и тренерский состав федерации.

Затем состоялись выборы на пост президента Федерации фехтования Азербайджана. Участники мероприятия избрали члена Исполнительного комитета Балакиши Касумова на должность президента Федерации фехтования Азербайджана сроком на 4 года. Фикрет Зейналов и Фархад Касимов продолжат свою работу в качестве вице-президентов, а Васиф Мамедов будет исполнять обязанности генерального секретаря.

Членами исполнительного комитета были избраны Фикрет Зейналов, Фархад Касимов, Васиф Мамедов и Садыг Садыгов.

Во время выборов была применена электронная система голосования.