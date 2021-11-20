В Минобороны проанализировали недавние бои в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, произошедшие в результате провокаций противника

В Минобороны проанализировали бои в Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, произошедшие в результате провокаций противника.

На совещании Минобороны была проанализирована ситуация на государственной границе и территориях временного дислоцирования российского миротворческого контингента, в частности, боестолкновения, возникшие в результате провокаций противника на Кяльбаджарском и Лачинском участках государственной границы.

Было отмечено, что за последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны. В результате мероприятий, осуществленных командованием Азербайджанской Армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.