Закир Гасанов: Нарушившие режим секретности военнослужащие исключены из рядов армии

За последние дни некоторые пользователи социальных сетей распространяют неофициальные фото- и видеоматериалы, связанные с боевыми операциями на государственной границе, что вызывает серьезную обеспокоенность руководства Министерства обороны, заявил в ходе совещания Минобороны министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов.

Было отмечено, что в результате мероприятий, осуществленных командованием Азербайджанской Армии, была выявлена группа военнослужащих, грубо нарушивших режим секретности, распространив подобные материалы. Принято решение об исключении этих военнослужащих из рядов армии, а собранные материалы направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки совершенным ими деяниям.