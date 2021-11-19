В столице Азербайджана пройдет турнир памяти Вугара Гашимова

17 декабря в Баку состоится 7-й международный супертурнир памяти выдающегося азербайджанского шахматиста, чемпиона Европы, международного гроссмейстера Вугара Гашимова.

Как говорится в сообщении Шахматной федерации Азербайджана, турнир, в котором примут участие 8 шахматистов, будет организован по рапиду и блицу. Турнир будет организован Шахматным фондом имени Вугара Гашимова, при поддержке Министерства молодежи и спорта, Шахматной федерации Азербайджана, при спонсорской поддержке SOCAR. Соревнование пройдет в отеле Fairmont Baku.

Мемориал Вугара Гашимова впервые прошел в Шамкире в 2014 году. Действующий чемпион мира Магнус Карлсен выигрывал турнир четыре раза (2014, 2015, 2018, 2019), а азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедъяров – дважды (2016, 2017).

В прошлом году турнир не проводился из-за пандемии коронавируса.