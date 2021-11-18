Сегодня Теймур Раджабов сразится с Хайком Мартиросяном на ЧЕ

Стали известны составы мужских и женских сборных Азербайджана на сегодняшние матчи чемпионата Европы по шахматам в словенском городе Чатеж.

Мужская команда встретится со сборной Армении, а женская — со сборной Италии.

Чемпионат Европы, VI тур

Мужчины

18 ноября

Азербайджан — Армения

Шахрияр Мамедъяров — Габриел Саркисян

Теймур Раджабов — Хайк Мартиросян

Рауф Мамедов — Роберт Ованнисян

Ниджат Аббасов — Самвел Тер-Саакян

Мамедъяров и Мамедов будут играть белыми, а Раджабов и Аббасов — черными фигурами.