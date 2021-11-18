Российские миротворцы круглосуточно обеспечивают безопасный проезд через Лачинский коридор

Военнослужащие российского миротворческого контингента на наблюдательных постах круглосуточно обеспечивают безопасный въезд и выезд автомобильного транспорта и людей через Лачинский коридор в Карабахе. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта», — сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Голубь.

Для несения службы в ночное время суток российские военнослужащие миротворческого контингента экипированы в костюмы «Ратник» со светоотражающими элементами. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами и источниками бесперебойного электропитания.

Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня.