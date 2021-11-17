Ученые открыли новые полезные свойства чая и кофе



Сократить риск развития инсульта и деменции можно благодаря чаю или кофе, выяснили в Тяньцзиньском медицинском университете.

Как пишет журнал PLOS Medicine, в исследовании участвовали более 365 тыс. человек в возрасте от 50 до 74 лет. Ученые десять лет следили за состоянием здоровья испытуемых и обнаружили, что ежедневное употребление 2-3 чашек кофе и 2-3 чашек чая снижало риск инсульта на 32%, а риск деменции — на 28%.

Реже всего страдали от этих заболеваний те, кто выпивал по 2–3 чашки кофе или по 3–5 чашек чая в день либо по 4–6 чашек чая и кофе ежедневно.

Также на фоне комбинированного потребления кофе и чая наблюдалось снижение риска ишемического инсульта и сосудистой деменции.