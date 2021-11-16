Федерер пропустит турнир в Австралии

Экс-первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема Роджер Федерер не собирается заканчивать карьеру и обязательно вернется на корт, заявил тренер швейцарца Иван Любичич.

Он пообещал, что в следующем году швейцарец обязательно выйдет на корт, но точно не в ближайшее время. И первый турнир Большого шлема придется пропустить.

«Я думаю, что у него очень мало шансов, он все еще выздоравливает и, зная его, он хочет быть уверенным, что сможет сыграть, чтобы выиграть турнир и быть на 100% готовым.

Так что я думаю, что Открытый чемпионат Австралии для него сейчас маловероятен. Но Роджер будет идти шаг за шагом, потому что ему сейчас 40 лет, и ему нужно набраться терпения. Он не может восстановиться так быстро, как раньше», — цитирует Любичича агентство Reuters.