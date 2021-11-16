Чемпионат мира: Азербайджанская каратистка вышла в финал

Азербайджанская каратистка Ирина Зарецкая вышла в финал проходящего в Дубае (ОАЭ) чемпионата мира.

Выступающая в весовой категории до 68 кг спортсменка последовательно одолела Несрин Бугрин (Бельгия), Галину Мельник (Украина), Анну Преззоти (Бразилия) и Алису Бухингер (Австрия), сообщает Report.

Серебряная призерша летний Олимпийских игр в Токио встретится с итальянкой Сильвией Семераро в борьбе за золотую медаль.

Вступившие сегодня в борьбу Панах Абдуллаев (84 кг) и Фарида Алиева (+68 кг) завершили соревнование без медалей. Асиман Гурбанлы (+84 кг) дошел до полуфинала. Однако на пути к финалу он уступил Симоне Марино (Италия) и будет бороться за бронзу.

Титулованный каратист Рафаэль Агаев (75 кг) вступит в борьбу сегодня.