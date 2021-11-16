Минобороны: Армяне в панике покидают свои позиции

Наши военнослужащие отразили контратаку подразделений Вооруженных сил Армении.

Как передает Минобороны, боевая активность противника вдоль государственной границы контролируется нашими подразделениями.

«Армянские военнослужащие в страхе и панике покидают свои позиции, среди личного состава наблюдается паника.

Живая сила и военная техника Вооруженных сил Армении, сосредоточенные вдоль границы, находятся под прицелом.

Боевая техника, принадлежащая противнику, выведена из строя.

Оперативно-тактическое преимущество на стороне подразделений Азербайджанской Армии.

«Еще раз заявляем, что военно-политическое руководство Армении несет ответственность за напряженность на границе», — отмечается в сообщении.