«Челси» проявляет интерес к форварду «Наполи»

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, в услугах 30-летнего форварда заинтересован лондонский «Челси».

Лондонцы хотят заполучить футболиста бесплатно, так как у него следующим летом заканчивается контракт.

«Неаполитанцы» уже предложили новый контракт Инсинье, но чтобы его подписать ему придется пойти на значительное сокращение зарплаты, чем он не сильно рад.

В нынешнем сезоне Инсинье провел 14 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.