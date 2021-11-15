Военные юристы Азербайджана и Германии обменялись опытом

Согласно ежегодному плану военного сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской Республики и Федеральным Министерством обороны Германии, 15 ноября в Баку состоялась встреча военных юристов двух стран.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен опытом в области военного законодательства, обсуждены вопросы административного производства и проведения служебных расследований, изучения передового опыта в сфере служебной деятельности военных юристов и ряд других вопросов.