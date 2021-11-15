Иордания призвала проверить пол игрока женской сборной Ирана



Футбольная ассоциация Иордании (JFA) направила жалобу в Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) с просьбой проверить пол спортсменки из Ирана.

«Мы просим AFC инициировать прозрачное и четкое расследование, которое проведут медицинские эксперты. Они должны выяснить, является ли данный игрок женщиной, учитывая, что женская сборная Ирана имеет богатую историю, связанную с гендерными проблемами и допинговыми скандалами», – опубликовал письмо в своем Twitter вице-президент Международной федерации футбола (ФИФА) от Азии и глава JFA Али бин аль-Хусейн.

Представительницы Иордании и Ирана встречались 25 сентября 2021 года в рамках отборочного турнира Кубка Азии. Матч завершился нулевой ничьей, а в серии пенальти сильнее оказались представительницы Ирана. Таким образом спортсменки из Ирана завоевали путевку в финальную часть розыгрыша Кубка Азии, который пройдет в 2022 году.

Несколько лет назад женская сборная Ирана уже оказывалась в подобной ситуации. Появилась информация, что сразу несколько спортсменок могут оказаться мужчинами. В ФИФА информацию опровергли.