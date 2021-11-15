Очередная армянская провокация в Кяльбаджарском направлении

Минобороны Азербайджана сообщает об очередной военной провокации со стороны армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской госгранице в направлении Кельбаджарского района в ночь на 15 ноября.

«Ночью 15 ноября ВС Армении со своих позиций в поселке Юхары Шорджа Басаркечарского района подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии в поселках Зейлик и Йеллидже Кельбаджарского района. Обстрел велся из огнестрельного оружия различного калибра, включая снайперские винтовки и гранатометы», — говорится в информации Минобороны.

Помимо этого, армянские военные в утренние часы 15 ноября обстреляли два грузовика КАМАЗ, выполняющих на территории Азербайджана дорожные работы по восстановлению инфраструктуры в этом направлении.

«В результате этих инцидентов никто не пострадал», — подчеркивает ведомство.

Для предотвращения провокаций ВС Армении, а также инженерных работ на боевых позициях подразделения азербайджанской армии в этом направлении принимают адекватные меры в соответствии с планом.

«Оперативная обстановка находится под контролем подразделений азербайджанской армии. Еще раз заявляем, что вся ответственность за последствия любого противостояния на государственной границе ляжет на военно-политическое руководство Армении», — подчеркивает Минобороны Азербайджана.