Азербайджанка нокаутировала армянского бойца в Стамбуле



Азербайджанский боец смешанных единоборств (ММА) Гёзель Зутова одержала победу над представительницей Армении Наре Маргаросян в рамках турнира Yusif Fight Championship (YFC) в Стамбуле, сообщает «Спутник-Азербайджан».

В рамках международного соревнования состоялся поединок между азербайджанской спортсменкой Гёзель Зутовой и представительницей Армении Наре Маргаросян. Встреча завершилась убедительной победой Зутовой, которая нокаутировала соперницу в течение 10 секунд.

Заметим, что до этого Зутова одержала шесть побед в ММА, а до поединка с армянской спортсменкой одолела россиянку Дарью Железнякову.

Зутова становилась чемпионкой Азербайджана по борьбе и дзюдо, но затем перешла в смешанные единоборства.

Гёзель Зутова — двукратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы поуниверсальным боям. Родилась в селе Даначи Загатальского района Азербайджана. В 2003, 2004 и 2005 годах становилась чемпионкой Азербайджана по дзюдо.

На международном турнире в Баку в 2003 году и в Тбилиси в 2005 году заняла третье место. В чемпионате мира по универсальной борьбе в 2007 году в Баку и в 2009 году в Чешской Республике становилась чемпионкой мира. В 2008 и 2009 годах — чемпионка Европы по универсальной борьбе.

В 2008 году в соревнованиях за Суперкубок мира по дзюдо в Баку стала бронзовым призером. В 2011 году здесь же в финале турнира Гран-при по вольной борьбе заняла второе место.