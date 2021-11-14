В WhatsApp появилась новая функция



Мессенджер WhatsApp увеличил число доступных функций, сообщает портал WABetaInfo.

Согласно сообщению, пользователи получили новую опцию, которая повысит приватность.

Так, новая функция «Мои контакты, кроме» позволяет скрыть время последнего появления в приложении от конкретных пользователей. Владельцы смогут настраивать списки людей, которые видят время последнего посещения, фото профиля и блок «О себе».

Новый вариант позволяет сохранить видимость этих данных для друзей, близких и других пользователей, кроме отдельных людей, которые не смогут увидеть эту информацию.