Победивший Родригеса Холлоуэй назвал его «зверем»



Одержавший победу над мексиканцем Яиром Родригесом американский боец Макс Холлоуэй назвал противника «чертовым зверем». Такое заявление он сделал после боя на UFC Vegas 42, который продлился все пять раундов.

«Яир хорош. Этот парень — зверь. Я прекрасно себя чувствую. У него неплохой бокс. Он двигался как боксер, но потом бросал локти. Я подумал: «Это незаконно в боксе, дружище!». Но отдаю ему должное, этот парень чертов зверь, вот почему я хотел с ним драться», — процитировали слова экс-чемпиона в полулегком весе в издании All Boxing.

«Посмотрим, что произойдет. Вот Хантер (Кэмпбелл), вот там Шон (Шелби). Это их чертова работа. У меня есть победа над чемпионом в легком весе, у нас есть Алекс и все такое, Конор Макгрегор говорит о бое со мной. Мы готовы в любое время. Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших, и лучший — это я. Они могут пойти за мной», — добавил он.

Ранее судьи единогласным решением назвали Макса Холлоуэя победителем в бою с Яиром Родригесом. Это стало 23-й победой Холлоуэя.

По итогам боя американец получил 491 тысячу долларов гонорара.