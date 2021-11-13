В Windows 11 запретили открывать системные ссылки в других браузерах

Microsoft запретила открывать системные ссылки в других браузерах, теперь это можно будет делать только через браузер компании Edge. Об этом сообщает The Register.

По данным издания, к ссылкам добавили префикс «microsoft-edge://», из-за которого контент может быть отображен только в браузере Edge. В частности, только через этот браузер можно открыть контент в разделах «Настройки», «Новости», «Виджеты».

Ранее ресурс Android Authority провел опрос среди читателей и выяснил причины, по которым пользователи не готовы обновиться до Windows 11. Более 63% опрошенных по той или иной причине еще не перешли на новую ОС Microsoft.

В опросе приняли участие более 8300 участников. Среди причин, по которым пользователи еще не обновились, больше всего отмечаются опасения в совместимости с программами, а также мнения, что Windows 11 еще недостаточно безопасна.

Интересно то, что среди опрошенных есть пользователи, которые уже попробовали Windows 11, но все равно откатились на более поздние версии операционной системы. В то же время некоторые вовсе отказались от платформы Microsoft, вместо этого выбрав ОС на базе Linux.