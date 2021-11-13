Врачи назвали напиток, моментально снижающий артериальное давление

Одно из самых эффективных средств для снижения кровяного давления — это черный чай, сообщает Daily Express со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

«Регулярное потребление черного чая снижает кровяное давление, хотя воздействие этого напитка на него пока не изучено», — отмечают авторы исследования.

Уточняется, что эксперты изучали взаимосвязь между употреблением черного чая и изменениями кровяного давления на протяжении определенного времени. Участникам эксперимента ежедневно давали по три чашки черного чая или напитка без флавоноидов с соответствующим содержанием кофеина. Их показатели оценивали при поступлении в первый день, а также через три и шесть месяцев. В эксперименте участвовали мужчины и женщины с повышенным систолическим артериальным давлением.

В ходе исследования выяснилось, что чай в сравнении со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Подобный эффект проявился в первый же сутки эксперимента и сохранялся на протяжении полугода, при этом не зависел от изначального уровня артериального давления испытуемых.