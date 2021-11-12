Дани Алвес намерен заключить годичный контракт с «Барселоной»

Бразильский защитник Дани Алвес и «Барселона» согласовали условия контракта.

Стороны подпишут соглашение на один сезон. Однако сначала сделка должна быть согласована с лигой, сообщил в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что Алвес возвращается в «Барселону» по личной инициативе нового главного тренера команды Хави.

38-летний защитник является сейчас свободным агентом. В сентябре он покинул бразильский «Сан-Паулу».

Алвес выступал за «Барселону» с 2008 по 2016 год. За это время он провёл 247 матчей, в которых забил 14 мячей, напоминает RT.