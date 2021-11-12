Конор Макгрегор не прочь сразиться с Яном

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор принял вызов временного чемпиона организации в легчайшем весе, россиянина Петра Яна.

«Без проблем, малыш. Мы организуем спарринг или что-то вроде этого в ближайшем будущем. Примем тебя и твою команду в Ирландии на одном из наших шоу в боксёрском клубе Крамлина. Там всё и решим, парень. Благослови тебя бог», — написал в Twitter Макгрегор.

В настоящий момент 33-летний ирландский боец продолжает восстанавливаться от перелома ноги. В одной из своих предыдущих публикаций Макгрегор написал, что ему нравится стиль Яна, однако он бы порвал россиянина в бою.