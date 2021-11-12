Эрдоган: Харыбюльбюль стал символом успеха для тюркского мира



«Под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева за 44 дня был положен конец 30-летней оккупации».

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на VIII Саммите глав государств Союза сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета) в Стамбуле, передает АПА.

Он отметил, что победа Азербайджана имеет очень большое значение для тюркского мира: «Успех Азербайджана укрепил единство тюркского мира. Харыбюльбюль стал символом успеха для тюркского мира. Освобождение Карабаха открыло дорогу к экономическому сотрудничеству и стабильности».