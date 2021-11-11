Джеррард будет тренировать «Астон Виллу»

Стивен Джеррард официально возглавил «Астон Виллу». Сегодня бирмингемский клуб представил специалиста в качестве главного тренера, пишет «Корреспондент».

«Астон Вилла» – клуб с богатой историей и традициями в английском футболе, и я безмерно горжусь тем, что стал его новым главным тренером. В моих беседах с Нассефом, Уэсом и остальными членами Совета стало очевидно, насколько амбициозны их планы в отношении клуба, и я с нетерпением жду возможности помочь им в достижении их целей.

Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем, кто связан с «Рейнджерс», за предоставленную мне возможность управлять таким культовым футбольным клубом. Завоевание рекордного 55-го чемпионства всегда будет занимать особое место в моем сердце. Я хочу пожелать игрокам, персоналу и болельщикам всего наилучшего в будущем», – заявил во время представления Джеррард.

В свою очередь генеральный директор «Астон Виллы» Кристиан Перслоу рассказал, что в клубе надеются достичь с наставником новых высот. Ведь у команды амбициозные планы на ближайшее будущее.