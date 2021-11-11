Джонсон умышленно проиграл Емельяненко, считает Харитонов

Российский боец Bellator Сергей Харитонов выразил мнение, что американец Тимоти Джонсон умышленно проиграл легендарному Фёдору Емельяненко на турнире Bellator 269.

«Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что он вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это моё личное мнение. Я не смотрел поединок в прямом эфире. Узнал результат, сказал: «Поздравляю». А затем посмотрел поединок и увидел, что Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Я человек, который уже давно в ММА. И вижу, когда люди дерутся, а когда выходят и делают не пойми что. Это моё мнение. Не факт, что ему что-то заплатили. Он просто вышел… Может быть, проиграл из уважения к Фёдору. Не утверждаю, что с ним кто-то договаривался. Но Тимоти Джонсон не дрался так, как дрался с Чейком Конго, как дрался с тем же Валентином Молдавским даже. Он не дрался. Это не значит, что Тимоти заплатили за то, что он упадёт. Может быть, внутри себя решил, что уважает Федора, вышел и… Ну, он не дрался. Я не увидел, чтобы он дрался так, как дрался в других поединках», — цитирует Харитонова «Спорт-Экспресс».

На турнире Bellator 269, который состоялся 23 октября в Москве, 45-летний Емельяненко нокаутировал Джонсона в первом раунде боя.