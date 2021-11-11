Ученые: Пальмовое масло связано с распространением раковых клеток



Ученые из Испании и США подтвердили, что одна из жирных кислот, входящих в состав пальмового масла, способствует распространению раковых клеток. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Nature, сообщает MedicalXpress.

Как известно, 90% смертей от рака вызваны метастазами, то есть распространением первичной опухоли на другие органы.

Предыдущие исследования показали, что диета с высоким содержанием жиров и ожирение связаны с агрессивностью рака и метастазированием, а некоторые доклинические исследования показали, что жирные кислоты являются центральным элементом этого явления.

Однако до настоящего времени было неясно, какие именно биологические механизмы в этом задействованы и все ли жирные кислоты способствуют метастазированию.

Биологи из Института науки и технологий в Барселоне вместе с коллегами из учебных заведений Испании и США провели эксперимент, в ходе которого воздействовали высокими концентрациями жирных кислот пальмового масла на раковые клетки человека, а затем подсаживали их мышам.

Результаты показали, что одна из таких жирных кислот – пальмитиновая кислота – способствовала распространению клеток рака ротовой полости и кожи у мышей, хотя и не влияла на появление самой опухоли.

Добавление пальмитиновой кислоты в рацион мышей не только способствовало метастазированию, но и оказывало долгосрочное воздействие на геном рака: опухолевые клетки, которые подвергались воздействию кислоты в течение короткого времени, оставались высоко метастатическими даже после того, как она была удалена из рациона.

Другие жирные кислоты пальмового масла – олеиновая и линолевая, а также жиры омега-9 и омега-6, содержащиеся в таких продуктах, как оливковое масло и льняное семя, не показали подобного эффекта.

Авторы исследования надеются, что понимание природы этого процесса позволят создать способы его блокирования.

В ближайшее время ученые планируют начать клинические испытания новых методов лечения рака, основанных на открытиях, сделанных в ходе исследования.