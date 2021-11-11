В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год, подразделения ракетно-артиллерийских войск выполнили боевые стрельбы.

Как сообщает Минобороны, в ходе учений, проводимых с целью повышения полевой выучки и практических навыков личного состава, артиллерийские подразделения заняли огневые позиции после вывода в районы сосредоточения.

Отработка управления огнем и других вопросов усовершенствовала знания и умения военнослужащих.

Подразделения успешно выполнили поставленные задачи, уничтожив цели условного противника прицельным огнем.