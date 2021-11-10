Один из лучших вратарей НХЛ пытается избавиться от наркозависимости



Один из лучших вратарей НХЛ Кэри Прайс признался в наркозависимости. Герой сенсационного выхода Монреаля в финал Кубка Стэнли прошлого сезона пропал 7 октября этого года.

И вот, сегодня, 10 ноября, сделал шокирующее признание. Все это время он участвовал в программе помощи игрокам НХЛ из-за наркозависимости.

«За последние несколько лет я позволил себе оказаться в такой тьме, что был не в состоянии самостоятельно выбраться оттуда. В прошлом месяце я принял решение пройти курс лечения от наркозависимости в специальном заведении.

Дело дошло до того, что я был вынужден в первую очередь позаботиться о своем здоровье и моей семье. Мы призываем наших детей обращаться за помощью, если она им нужна. Я оказался в таком же положении.

В течение многих лет я не обращал внимание на собственное психологическое состояние. Теперь мне нужно время, чтобы привести его в порядок. Сейчас я могу двигаться вперед только постепенно, делая один шаг за другим. Этим объясняется неопределенность со сроками моего возвращения на площадку.