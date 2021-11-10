Будут приняты жесткие меры: В Минобороны прокомментировали очередную провокацию армянской стороны



Армянская сторона в очередной раз пыталась совершить провокацию на армяно-азербайджанской государственной границе на территории Лачинского района.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Согласно сообщению, накануне днем 9 ноября около 60 военнослужащих ВС Армении на двух военных грузовиках, двигаясь в направлении озера Гарагель Лачинского района, расположились на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии.

С целью создания преднамеренного военного противостояния армянская сторона, используя тележки из металлоконструкций, перекрыла путь к позициям азербайджанской армии на данном участке границы и пыталась укрепиться там.

Подразделения ВС Азербайджана, дислоцированные в этом направлении, в кратчайшие сроки провели срочные мероприятия, разместив на данной территории дополнительный личный состав и боевую технику.

В результате принятых мер около 60 армянских военнослужащих оказались в окружении, все их действия были пресечены, и утром, с учетом просьбы российской стороны, азербайджанские военнослужащие создали условия для их возвращения.

«Сообщаем, что очередная военная провокация армянской стороны потерпела крах. Минобороны Азербайджана заявляет, что если подобные провокации повторятся в будущем, то будут приняты более жесткие меры. Надеемся, что очередной позор армянской армии станет для нее уроком, и в будущем таких провокационных шагов не будет. Потерь территориальных и среди личного состава у азербайджанской армии нет. В настоящее время оперативная обстановка находятся под полным контролем ВС Азербайджана», — говорится в сообщении.