Закир Гасанов принял участие в заседании Совета министров обороны стран СНГ в Москве

В Москве состоялось очередное заседание Совета министров обороны стран-участниц СНГ.

Перед заседанием, который проходил в Международном военном центре Минобороны России, министры обороны возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, передает АПА.

В музее военного сотрудничества министрам были продемонстрированы подлинники документов Центрального военного архива, связанных с обороной Брестской крепости, подвигом 28 панфиловцев, битвой за Днепр, обороной Севастополя.

В своем выступлении на заседании министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу отметил, что благодаря совместному сотрудничеству сформировалась атмосфера доверия, способствующая укреплению традиционных связей между вооруженными силами стран СНГ и развитию новых сфер взаимодействия.

По его словам, Совет министров обороны позволяет расширить сферу сотрудничества и принимать эффективные решения во имя обеспечения военной безопасности СНГ: «Уверен, что сегодняшнее заседание Совета пройдет в конструктивной атмосфере, и его итоги будут способствовать защите мира и стабильности в наших государствах».

В заседании принял участие и министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов.

Министры обороны утвердили совместный план мероприятий на 2022 год, определили перспективы развития военного сотрудничества, обсудили совершенствование объединенных систем ПВО.