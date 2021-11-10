В России Симоньян агитирует за вакцинацию, на Западе — наоборот: расследование

Российский государственный телеканал RT в своих материалах, обращённых к аудитории в России, активно пропагандирует вакцинацию против COVID-19 и призывает к жёстким мерам по отношению к противникам прививок. На западную аудиторию, однако, RT нередко транслирует прямо противоположные идеи – в том числе сомнения в эффективности вакцинации, а также отрицание введённых в связи с пандемией ограничений. Это утверждается в расследовании «Медузы».

Как подчёркивается в расследовании, главный редактор RT Маргарита Симоньян недавно выступила с жёсткой критикой в отношении так называемых антипрививочников, после чего противники вакцинации начали жаловаться на неё в Генпрокуратуру и Следственный комитет. При этом, как отмечает «Медуза», те же люди «высоко ценят продукцию, которую ресурсы Маргариты Симоньян создают для зарубежной аудитории. Дело в том, что англоязычная и особенно немецкая версии RT активно распространяют ненаучные сведения о коронавирусе – и скептически относятся к самой идее вакцинации». Материалы зарубежных редакций RT становятся впоследствии аргументом и для российских противников вакцинации.

«Англоязычное вещание RT – полная противоположность русской версии», – пишет «Медуза». В России, как отмечает издание, руководство и колумнисты RT приветствуют и одобряют любые ограничения. Зарубежные колумнисты RT, напротив, регулярно жалуются, что их «заставляют» прививаться, называют маски «омерзительными», а требование предъявить QR-код – «санитарным авторитаризмом» и «настоящим Гестапо».

«Если русскоязычная версия канала полностью игнорирует протесты против внедрения QR-кодов и других ограничений в российских регионах (такие прошли, например, в начале ноября сразу в нескольких городах), то аналогичные мероприятия в других странах зарубежные версии RT освещают максимально подробно и с многочасовыми стримами с места событий».

«Медуза» приводит ряд примеров того, как RT благожелательно освещает мероприятия западных противников вакцинации и даже конспирологов, считающих, например, что с вакцинами людям могут вводиться микрочипы. Также телеканал предоставляет слово людям, заявляющим о якобы существующей опасности зарубежных вакцин. «В соцсетях российских противников вакцинации можно найти десятки ссылок на статьи об этом, опубликованные во французской и немецкой версиях сайта RT (а также посты с переводом этих статей на русский без ссылок). В русской версии RT этой новости нет», – пишет «Медуза» об одном из таких сюжетов. При этом разные иноязычные версии RT различаются между собой – например, в испаноязычной версии пропаганды против вакцинации практически нет.

На просьбу о комментарии пресс-служба телеканала RT отреагировала так: «К сожалению, в условиях повышенной эпидемиологической опасности и высокого риска заражения плохо поддающимися лечению заболеваниями внутренний распорядок редакции запрещает любые контакты со СМИ-«иноагентами».