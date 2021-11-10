Расходы военных, служащих на освобожденных территориях, увеличены на 761 млн. манатов

«Расходы фонда оплаты труда для военнослужащих, проходящих службу на освобожденных территориях, увеличены на 761 миллион манатов».

Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов во время обсуждения проекта закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год» на заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, передает АПА.

Министр отметил, что в госбюджете на следующий год предусмотрены средства для обеспечения жильем военнослужащих, отслуживших 20 лет и более.