Минобороны: В Кельбаджарском районе обстреляна наша инженерная техника



9 ноября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, на позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Наши подразделения немедленно приняли адекватные ответные меры.

Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.