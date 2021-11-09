Минобороны: В Кельбаджарском районе обстреляна наша инженерная техника

9 ноября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли из стрелкового оружия инженерную технику, прокладывающую дорогу с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, на позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кельбаджарского района.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Наши подразделения немедленно приняли адекватные ответные меры.
Потерь среди личного состава азербайджанской армии нет.
Оперативная обстановка находится под контролем наших подразделений.