Минюст Грузии: Саакашвили нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам тюремной больницы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который в понедельник был доставлен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья, нанес физическое и словесное оскорбление сотрудникам медучреждения. Об этом заявил министр юстиции Грузии Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу IMEDI.

«Когда Михаил Саакашвили был доставлен в учреждение №18 [тюремная больница в Глдани на окраине Тбилиси], он, к сожалению, нанес как физическое, так и словесное оскорбление нашим сотрудникам», — сказал Брегадзе, добавив, что произошедшее изучает генинспекция Минюста, после чего будет принято соответствующее решение.