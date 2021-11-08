Ильхам Алиев принял Хулуси Акара в Шуше

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Акар поздравил президента Алиева и азербайджанский народ в связи с Днем Победы, а также передал поздравления от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ильхам Алиев, в свою очередь, выразил признательность в связи с тем, что в такой знаменательный день руководящие лица Вооруженных сил Турции прибыли в Шушу. Он напомнил, что недавний визит президента Турции в Физулинский и Зангиланский районы являются свидетельством дружеских и братских отношений.

Президент Азербайджана еще раз высоко оценил поддержку Турции в ходе Отечественной войны, отметил, что в поствоенный период отношения между двумя странами вышли на более высокий уровень.

«На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества», — подчеркивается в информации.