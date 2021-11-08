Закир Гасанов выразил признательность Турции за поддержку в достижении победы

Закир Гасанов выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы, одержанной Азербайджанской Армией под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего.

Как сообщает Минобороны, З.Гасанов в ходе выступления на концерте ансамбля «Мехтеран», находящегося в нашей стране, выразил признательность Турции за политическую и моральную поддержку в достижении победы.

Было отмечено, что Азербайджан празднует День Победы совместно с братским турецким народом, и азербайджано-турецкое братство нерушимо.