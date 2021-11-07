Российских спортсменок обвинили в нечестной игре

Швейцарские теннисистки обвинили россиянок в нечестной игре в финале Кубка Билли Джин Кинг из-за произведённой перед вторым матчем решающего противостояния замены.

«Я думаю, это было некрасиво, если честно. Но я уверена, что добро победит, что мы вернёмся и выиграем этот титул в следующий раз», — заявила швейцарка Белинда Бенчич, слова которой приводит «Лайф» со ссылкой на Tennis Major.

По мнению проигравших спортсменок, россиянки специально произвели замену, чтобы против Бенчич могла сыграть Людмила Самсонова, а не Дарья Касаткина, которой противостояла Джил Тайхман.

«Я не хочу это оценивать, некоторые люди могут сказать, что это умный ход, но понять правду сейчас невозможно — либо у неё правда была травма, и это очень жалко, либо они сделали это специально, что было бы обманом», — заявил капитан швейцарской команды Ханс Гюнтхардт.