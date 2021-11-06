«Галатасарай» обратился к УЕФА с требованием засчитать «Локомотиву» поражение



Футбольный клуб «Галатарасай» обратился в УЕФА с требованием присудить «Локомотиву» поражение в недавнем матче Лиги Европы.

Как говорится в заявлении клуба, «Галатарасай» по итогам домашнего матча против «Локомотива», который завершился со счетом 1:1, требует от УЕФА пересмотреть результат матча. Причиной для такого шага послужили действия арбитра встречи Сандро Шерера.

В компенсированное время матча он показал футболисту «Локомотива» Дмитрию Живоглядову две желтые карточки, но при этом не удалил его с поля.