

Telegram запустит платную подписку, которая будет скрывать рекламные сообщения, гласит публикация в канале основателя мессенджера Павла Дурова.

В конце октября Telegram анонсировал рекламную платформу — сообщения будут размещаться в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, сами тексты будут ограничены 160 символами.

Отмечалось, что содержание рекламных сообщений будет основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются — это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.

«Многие пользователи предложили ввести возможность отключения официальных рекламных объявлений в каналах Telegram. Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ожидаем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит пользователям напрямую финансово поддерживать развитие Telegram», — говорится в сообщении.