Сальма Хайек рассказала об издевательствах Вайнштейна

Актриса Сальма Хайек рассказала об издевательствах продюсера Харви Вайнштейн во время съемок фильма «Фрида».

В 2017 году Хайек написала колонку для The New York Times, в которой описала домогательства продюсера.

«Нет тому, чтобы принять душ с ним. Нет тому, чтобы позволить ему смотреть, как я принимаю душ. Нет тому, чтобы он сделал мне массаж. Нет тому, чтобы его обнаженный друг делал мне массаж. Нет тому, чтобы он занялся со мной оральным сексом. Нет тому, чтобы я разделась вместе с другой женщиной. Нет, нет, нет, нет, нет… И с каждым отказом Харви нарастал маккиавеллианский гнев», – поделилась тогда Хайек.

В свежей беседе, выдержки из которой приводит «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian, заявила, что «женщинам действительно сильно досталось» от Вайнштейна. Актриса подчеркнула, что он «не единственный мужчина, который успокаивает себя мыслью о том, что может уничтожать женщин».

«Я действительно чувствовала себя нормально, когда он издевался надо мной. Ладно, меня трясло после этого, и это угнетало меня, но во всем этом был какой-то карикатурный аспект. Когда он звонил мне во время съемок «Фриды» и кричал: «Почему у тебя монобровь и усы? Я нанял тебя не для того, чтобы ты выглядела уродливо!», я думала: «Но разве ты никогда не видел фотографии Фриды Кало?», – вспомнила Хайек, грим которой в ленте позже выиграл «Оскар».

Сальма подтвердила, что ей удалось противостоять Вайнштейну благодаря дружбе с Робертом Родригесом, Квентином Тарантино и Джорджем Клуни. При том она добавила, что «также была очень сильной».

«Я не просто сказала «нет». Я сила, с которой приходится считаться. Он никогда не видел меня слабой. Дело не в том, что я не боюсь, но вы этого не увидите. Я могу быть почти устрашающей в своей спокойной силе», – заявила актриса.

Она уверена, что проблема домогательств в Голливуде системная, и Вайнштейн – не первый и не последний, кто так относился к ней.