Покойного Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании

Голливудская актриса Лана Вуд опубликовала мемуары «Младшая сестра», в которых рассказала о том, что актер Кирк Дуглас изнасиловал ее сестру, также актрису, Натали Вуд. Об этом пишет «Корреспондент» со ссылкой на Associated Press.

Книга «Младшая сестра» выйдет 9 ноября. В ней Лана рассказывает, что была изнасилована легендарным актером Кирком Дугласом Натали еще в подростковом возрасте.

Сестры Натали и Лана Вуд — американки, которые родились в семье российских иммигрантов. Их настоящие имена Наталья и Светлана Захаренко.

Кирк Дуглас скончался в 2020 году. Ему было 103 года. Слухи о его предполагаемом насилии над Вуд ходили долгое время.

В «Младшей сестре» рассказывается о том, что изнасилование произошло летом 1955 году. Тогда 17-летняя Натали снималась в фильме «Искатели».

Встретиться с Кирком девочке помогла их мать Мария Захаренко. Это произошло в отеле Chateau Marmont.

«Натали вернулась в машину, где ее ждали мать и сестра, растрепанной и очень расстроенной. Она и мама начали о чем-то шептаться. Я не могла расслышать и разобрать, о чем они говорили. Что-то плохое случилось с моей сестрой, но я была, видимо, слишком маленькой, чтобы мне об этом рассказывать», — пишет Лана Вуд, которой на тот момент было 8 лет.

Мать решила, что обвинять Кирка Дугласа не стоит, так как это может разрушить карьеру Натали.

Пресс-секретарь актера Майкла Дугласа выпустил по этому поводу короткое заявление: «Царствие небесное им обоим».