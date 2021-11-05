Президент Армении: Если бы не Россия, то Армении не было бы

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что хотел бы видеть качественно иные отношения с дружественной Россией. «В будущем я бы хотел видеть совсем другие отношения между Россией и Арменией. Но для этого, во-первых, мы в Армении должны поменять свое отношение к самим себе. То есть, это означает построить маленькое умное государство, у которого есть очень большой и сильный друг – Россия, и стать реально маленьким, но сильным другом Российской Федерации», — заявил Саркисян в эфире программы «1/6» на телеканале «Россия-24».

По его словам, ему бы хотелось, «быть президентом сильной страны, у которой огромный, большой, давний, исторический друг, с которым ты можешь идти в будущее». «Для этого есть все возможности, потому что, если армяне, могут привезти новые технологии со всех стран мира, мы можем очень спокойно заниматься этими новыми технологиями вместе с Российской Федерацией», — отметил армянский лидер.

По его словам, в России проживает огромное количество ученых, бизнесменов армян, и не только в европейской части – от Оренбурга и Иркутска до Владивостока. «Везде армяне живут хорошо, я горд тем, что армяне, которые живут в РФ в абсолютном большинстве – это хорошие граждане Российской Федерации. Это очень важно… Я могу рассказать вам, сколько есть возможностей более детального или более глубокого сотрудничества между Россией и Арменией», — отметил Саркисян.

Он также ответил на вопрос, что сегодня дает партнерство с Россией тем, кто живет в Армении.

«Во-первых, очень такой сложный вопрос, а если бы этого партнерства не было, была бы Армения или нет. Во-вторых, эти отношения настолько глубоки, что даже обсуждать бессмысленно… Ну, последняя война, где было бы наше будущее, будущее государства, если бы не было России? Ну, детали понятны. Когда бы она (война – ред.) закончилась, и где бы она закончилась, если бы не было России», — сказал Саркисян.