Российские миротворцы построят новый детский сад для армян Карабаха

Российские миротворцы, временно дислоцированные на территории Азербайджана, совместно с благотворителями приступили к решению социального вопроса по размещению нового детского сада на 40 мест для нуждающихся армянских семей с детьми в двух селах.

Как сообщает сайт Минобороны РФ, «для нуждающихся семей в детском саду будут введены новые рабочие места для местного населения». На работу будет приниматься персонал на конкурсной основе.

«К нам сегодня прибыли миротворцы с благотворительной программой. Здесь у нас было здание сельской администрации, но нет сейчас и коммунальных условий, здание находится в худшем состоянии. Они нам предлагали строить здесь детский сад, по той причине, что у нас в деревне никогда не было детского сада», — приводит сайт оборонного ведомства РФ слова директора средней школы Зорайра Абрамяна.